شاهد.. ملخص وأهداف مباراة منتخبي مصر وروسيا

حقق منتخب روسيا فوزا على نظيره منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال، ليكون الدب الروسي أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بكأس العالم.



أحرز ثلاثية الدب الروسي أحمد فتحى بالخطأ فى مرماه وتشيرشيف ودزيزيا في حين سجل هدف الفراعنة الوحيد محمد صلاح من ركلة جزاء.



نجح لاعبو الدب الروسي فى احتواء الفراعنة الكبار فى الشوط الأول عن طريق التنظيم الدفاعي الجيد وأهدر منتخب مصر العديد من الفرص الحقيقية عن طريق محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.



فى الشوط الثانى امتلك المنتخب الروسي السيطرة على مجريات اللقاء ونجح فى تهديد مرمى الفراعنة ومن خطأ دفاعي افتتح أحمد فتحى اهداف اللقاء فى مرماه بالخطأ.



ومنح التمركز الدفاعى الخاطئ للاعبين على جبر وأحمد حجازى داخل منطقة الجزاء ثانى اهداف المنتخب الروسي والهدف الثالث أيضا فى مرمى محمد الشناوى حارس منتخب مصر.

