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محافظات

استكمال المرحلة الأولى لباكيات الشباب في قليوب

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:03 ص
تسليم المرحلة الأولى
تسليم المرحلة الأولى لباكيات الشباب بقليوب
إبراهيم الهوارى
أعلنت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مركز ومدينة قليوب أنه جار الانتهاء من استكمال المرحلة الأولي من الباكيات المخصصة للشباب بمدخل المدينة وذلك فى إطار التواصل المستمر وتوفير فرص عمل ومتابعة أعمال التطوير بمدينة قليوب .

وأشارت رئيس المدينة إلى أنه جار استكمال المراحل المتتالية لسد احتياجات جميع الشباب من كل الفئات على مستوى قرى المدينة مؤكدة أنه تزامنا مع ذلك يجرى حاليا أعمال التطوير والتجميل مطلع الكوبري الدائري استعدادا لزراعته من أجل التجميل والتطوير وإزالة جميع المخلفات والقمامة به.

وأكدت أنه تم تنفيذ قرار اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بتوفير أتوبيس لنقل طلاب الثانوية العامة بمدينة قليوب مجانا الي مواقع اللجان بقرية حلابة وصنافير كما تم المرور على مواقف السيارات لمتابعة تعريفة الركوب الجديدة.

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