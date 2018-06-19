تعرف على فرص مصر فى الصعود إلى دور الـ16 بمونديال روسيا

خسر منتخب مصر الأول لكرة القدم في كأس العالم مرة أخرى لتنهي إكلينيكيا فرص الفراعنة في الوصول لدور الـ16، ولكن يتبقى فرصة واحدة فقط قد تفعل ذلك.



ورغم عدم الحصول على أى نقاط حتى الان إلا أن المنتخب مازال يمتلك فرصة واحدة فقط للوصول إلى دور الـ16، بعد الخسارة فى المباراة الاولى أمام أوروجواي بهدف نظيف ، والخسارة امام روسيا بثلاثية مقابل هدف حيث يتعين فوز منتخب السعودية على أوروجواي بأي نتيجة دون أن يسجل الأخير أي هدف.



على سبيل المثال: السعودية تنتصر على أوروجواي 1-0.



الآن الدور سيكون على مصر أمام السعودية، يجب أن ينتصر منتخب مصر على السعودية 4-0.



الفرصة ليست هنا فقط، بل يجب أن ينتصر منتخب روسيا على أوروجواي دون أن يسجل الأخير أي هدف أيضا، هذا شرط أساسي.



على سبيل المثال: روسيا تنتصر على أوروجواي 1-0.



وقتها سيكون الترتيب كالتالي:



(1) روسيا – 9 نقاط.



(2) مصر – 3 نقاط – مع فارق أهداف (1 لنا).



(3) أوروجواي – 3 نقاط – مع فارق أهداف (-1).



(4) السعودية – 3 نقاط – مع فارق أهداف (-8).



وقتها سيتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بسبب فارق الأهداف والذي يحسم الفارق بين الأهداف المسجلة والمستقبلة.



على أرض الواقع، هذا السيناريو لن يحدث. ولكننا هنا فقط نستعرض بالأرقام الفرصة الوحيدة المتاحة لمصر.



وفي حالة تعادل أو انتصار منتخب أوروجواي على السعودية، وهي النتيجة الأقرب للحدوث، سيودع منتخب مصر كأس العالم من دور المجموعات.