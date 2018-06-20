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حوادث

اليوم.. الحكم على متهمين بـ أحداث كرداسة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:01 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
عمرو المصري
تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة محمود صلاح فارس، ومحمد نجاح أحمد محمد جاد، الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفه إعلاميا بـ" أحداث عنف كرداسة".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبدالرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

وكانت المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 10 سنوات، وبراءة آخر فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميا ب" أحداث عنف كرداسة".

وفى نفس القضية أصدرت المحكمة حكمها حضوريا على كل من محمد إبراهيم محمد عبد الحميد بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة عثمان عبد الفتاح محمد، ومحمود صلاح محمد فارس، ونجاح أحمد محمد جاد، وكمال محمد جمعة، ومحمود سعيد الدوح، ومحمد فرحات أبوروق، ونجاح أحمد محمد جاد، ومحمود السيد السيد عامر، ومصطفى محمد، بالسجن المشدد كما قضت حضوريا ببراءة محمود حنفى محمود السيد زايد.

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