اليوم.. الحكم على متهمين بـ أحداث كرداسة

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة محمود صلاح فارس، ومحمد نجاح أحمد محمد جاد، الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفه إعلاميا بـ" أحداث عنف كرداسة".





يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبدالرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.





وكانت المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 10 سنوات، وبراءة آخر فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميا ب" أحداث عنف كرداسة".



