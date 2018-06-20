اليوم.. الحكم على زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات".





يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشوربجى وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.





واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة لأعضاء لجنة السياحة المشكلة من قبل المحكمة والتى تضم مدير عام الإدارة العامة لشركات السياحة ومدير عام الشئون القانونية ورئيس قطاع السياحة العامة.



