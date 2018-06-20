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حوادث

اليوم.. الحكم على زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:01 ص
وزير السياحة الأسبق
وزير السياحة الأسبق زهير جرانة
اسلام مقلد
تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشوربجى وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.

واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة لأعضاء لجنة السياحة المشكلة من قبل المحكمة والتى تضم مدير عام الإدارة العامة لشركات السياحة ومدير عام الشئون القانونية ورئيس قطاع السياحة العامة.

كانت المحكمة قررت فى وقت سابق، ندب لجنة فنية متخصصة من وزارة السياحة، برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين، وذلك فى قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

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