حب الوطن يدعو المستثمرين لعدم زيادة الأسعار ورفع أجور العاملين

قال الدكتور مجدي علام الأمين العام لائتلاف حب الوطن، إن الائتلاف نجح في طرح مبادرة جديدة خاصة بدعوة المستثمرين لعدم زيادة أسعار السلع والتوجه لرفع أجور العاملين بشركاتهم، لمواجهة أعباء المعيشة، وتم اختيار النائب السابق علي رضوان، رجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للائتلاف، منسقا للمبادرة.



من جانبه أكد رضوان، أنه بدأ بنفسه واتخذ قرارا بعدم زيادة أسعار المنتجات ورفع أجور العاملين بنسبة 30% لدعم الدولة المصرية وتحسين معيشة المواطن، ومواجهة الزيادة الحتمية لأسعار الطاقة.



فيما دعا الدكتور أسامة عقبي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف حب الوطن، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف الطبية، لدعم تلك المبادرة لدعم الدولة المصرية وتحسين معيشة المواطن.