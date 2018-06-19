ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

حب الوطن يدعو المستثمرين لعدم زيادة الأسعار ورفع أجور العاملين

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:45 م
ائتلاف حب الوطن
ائتلاف حب الوطن
أحمد أيمن
قال الدكتور مجدي علام الأمين العام لائتلاف حب الوطن، إن الائتلاف نجح في طرح مبادرة جديدة خاصة بدعوة المستثمرين لعدم زيادة أسعار السلع والتوجه لرفع أجور العاملين بشركاتهم، لمواجهة أعباء المعيشة، وتم اختيار النائب السابق علي رضوان، رجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للائتلاف، منسقا للمبادرة.

من جانبه أكد رضوان، أنه بدأ بنفسه واتخذ قرارا بعدم زيادة أسعار المنتجات ورفع أجور العاملين بنسبة 30% لدعم الدولة المصرية وتحسين معيشة المواطن، ومواجهة الزيادة الحتمية لأسعار الطاقة.

فيما دعا الدكتور أسامة عقبي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف حب الوطن، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف الطبية، لدعم تلك المبادرة لدعم الدولة المصرية وتحسين معيشة المواطن.

ترشيحاتنا

الفيفا تفتح التصويت للقب رجل مباراة مصر وروسيا

حسام غالى يعلق على هزيمة منتخب مصر من روسيا وهدف أحمد فتحى

بث مباشر مباراة مصر وروسيا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

مباراة مصر وروسيا .. محمد صلاح يسجل هدف الفراعنة الأول من ركلة جزاء

روسيا تدق طبول الحرب الاقتصادية ضد الولايات المتحدة

القط أخيل يتوقع الفائز فى مواجهة مصر وروسيا

مفاجأة.. استبعاد عصام الحضري من معسكر المنتخب بعد مواجهة روسيا

جدو بعد خسارة مصر فى كأس العالم: المشاركة أعادت لنا الروح

بث مباشر مصر وروسيا | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | رابط الاسطورة الان

حسام حسن يكشف المسئول الأول عن فشل المنتخب في المونديال.. فيديو

المشجعون الإيرانيون يحتفلون بفوز روسيا على مصر

نجوم الفن والرياضة يشجعون المنتخب باستاد مباراة مصر وروسيا.. شاهد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

شاهد.. وزير الرياضة يدعو الأهلي للمشاركة في حملة توعية لعودة الجماهير للمدرجات.. والخطيب يرحب بتكاتف الجميع لمصلحة مصر

فيديو

حسام حسن: كان يجب عدم الدفع بـ محمد صلاح في بداية مباراة روسيا.. فيديو
حسام حسن: حب الجماهير لـ محمد صلاح يضعه تحت ضغط كبير.. فيديو
حسام حسن:هذا اللاعب افتقده منتخب مصر في المونديال.. فيديو
جاسم محمد يكشف عن سبب انقسام الاتحاد الأوروبي حول قضية اللاجئين
حضري حلوى الموكا الباردة وتمتعي بمذاق لذيذ.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟