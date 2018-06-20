برلمانية: وجود 8 وزيرات في الحكومة الجديدة تمكين سياسي للمرأة

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، بزيادة عدد السيدات في التشكيل الوزاري الأخير، مؤكدة أن وجود 8 وزيرات في مختلف الحقب الوزارية بالحكومة الجديدة تمكين سياسي للمرأة ودليل على كفائتها في إدارة المناصب السياسية والتنفيذية.





وأكدت عبدالحليم في تصريحات خاصة، أن ذلك التمكين يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة المصرية، كما يعد جزءا من خطة التمكين الشامل لها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما ظهر في حجم المناصب الداخلية والخارجية التي تبوأتها المرأة في عهد الرئيس السيسي.



