برلمانية: وجود 8 وزيرات في الحكومة الجديدة تمكين سياسي للمرأة

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، بزيادة عدد السيدات في التشكيل الوزاري الأخير، مؤكدة أن وجود 8 وزيرات في مختلف الحقب الوزارية بالحكومة الجديدة تمكين سياسي للمرأة ودليل على كفائتها في إدارة المناصب السياسية والتنفيذية.
وأكدت عبدالحليم في تصريحات خاصة، أن ذلك التمكين يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة المصرية، كما يعد جزءا من خطة التمكين الشامل لها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما ظهر في حجم المناصب الداخلية والخارجية التي تبوأتها المرأة في عهد الرئيس السيسي.
وأشارت النائبة، إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة لإلغاء التمييز ضد المرأة في جميع المناصب، مطالبة بالتوسع في تمكين المرأة داخل الوظائف المختلفة استجابة لتوصيات الرئيس الذي ينادي بها في كل مؤتمر وحديث، فضلا عن الاستفادة من الكفاءة المهنية والعلمية التي أثبتتها السيدات المصريات على مر العصور.