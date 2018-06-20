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محافظات

3 لجان بالقاهرة لمراقبة التزام السائقين بتعريفة الركوب

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:50 ص
محافظ القاهرة : 3
محافظ القاهرة : 3 لجان لمراقبة السائقين المخالفين للتعريفة
عبد العزيز جمال

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة تشكيل ثلاثة لجان للمتابعة والمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بتعريفة الركوب المحددة.

وأكد المحافظ ان اللجنة الأولي برئاسة اللواء عمر جمجوم المدير التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بالقاهرة لفرض الانضباط داخل مواقف السرفيس وإلزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير المحددة ،والثانية برئاسة اللواء منيب العزب مدير عام مواقف الأقاليم لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة والتى تم الإعلان عنها داخل جميع المواقف.

وأوضح محافظ القاهرة ان اللجنة الثالثة برئاسة اللواء ابراهيم عوض مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة للتأكد من حسن سير المواقف والتعامل مع أي شكاوي وكذلك متابعة عمليات البيع فى محطات الوقود ومخازن انابيب البوتاجاز.

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