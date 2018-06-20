طلب إحاطة برلماني لإدراج حبوب الغلة بجدول المواد السامة والقاتلة

تقدم النائب محمد صلاح خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو المطامير وحوش عيسى فى محافظة البحيرة، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موجهاً لوزير الزراعة حول انتشار "حبوب الغلة" القاتلة وضعف الرقابة على تداولها.





وقال "خليفة"، إن أقراص فوسفيد الألومنيوم – الاسم العلمى لحبوب تخزين القمح – والتى تمثل مبيدا لحفظ الحبوب والغلال، تعد من الجواهر السامة التى تسبب وفاة من يتناولها فى الحال وذلك لعدم وجود رقابة على تداولها عبر محلات بيع المبيدات الزراعية، وعدم قيام الوزارة بتوفير بدائل آمنة لحفظ الحبوب والغلال.





وأوضح نائب رئيس برلمانية النور، أن الحبوب تتسبب فى وفاة المواطنين سواء تناولها بغرض الانتحار أو استخدامها كأحد الجواهر السامة بحسب قانون العقوبات وتطبيقاته والتى يتوجب سرعة منع تداولها وإدراجها ضمن جدول المواد المخدرة والسامة والقاتلة ضمن قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.



