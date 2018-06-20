ضبط 23 قضية تموينية متنوعة فى أسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان حملة استهدفت القضاء على الغش التجاري بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.





أسفرت الحملة عن ضبط 23 قضية تموينية متنوعة من بينها 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 7 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، و 2 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و 2 قضايا لبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، وقضية لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضية لسلع منتهيه الصلاحية ، وقضية لتجميع سلع تموينية مدعمة ، وقضيتين لمخالفات البداليين التموينيين .



