ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 23 قضية تموينية متنوعة فى أسوان

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:32 ص
حملات تموينية - أرشيفية
حملات تموينية - أرشيفية
شكرى السيد
شنت الأجهزة الأمنية في أسوان حملة استهدفت القضاء على الغش التجاري بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.

أسفرت الحملة عن ضبط 23 قضية تموينية متنوعة من بينها 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 7 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، و 2 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و 2 قضايا لبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، وقضية لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضية لسلع منتهيه الصلاحية ، وقضية لتجميع سلع تموينية مدعمة ، وقضيتين لمخالفات البداليين التموينيين .

تم تحرير محاضر بهذه الوقائع ، وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز شاهدت مباراة مصر وروسيا من داخل الاستاد

حسام غالى يعلق على هزيمة منتخب مصر من روسيا وهدف أحمد فتحى

شوبير: هدف روسيا الثاني في منتخب مصر دمه تقيل.. فيديو

السخرية والواقعية تسيطران على السوشيال ميديا بعد هزيمة مصر من روسيا

المستكاوي: رغم كفاءة المنتخب الروسي لن يتمكن من الفوز باللقب

شاهد.. فرحة هستيرية لمجدي عبدالغني بعد خسارة مصر من روسيا

أول تعليق من هيكتور كوبر بعد توديع منتخب مصر المونديال

بث مباشر HD كورة لايف مباراة مصر وروسيا اليوم 19-6-2018 يلا شوت مصر

تعرف على أعراض الإصابة بجفاف العين وتجنب الأخطاء المسببة له

شوبير: محمد صلاح أمام روسيا خلصنا من هدف سخيف.. فيديو

حدث نادر وهدف منتظر أبرز اللقطات في سقوط منتخب مصر أمام روسيا

الفيفا تفتح التصويت للقب رجل مباراة مصر وروسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

شاهد.. وزير الرياضة يدعو الأهلي للمشاركة في حملة توعية لعودة الجماهير للمدرجات.. والخطيب يرحب بتكاتف الجميع لمصلحة مصر

فيديو

شاهد.. فرحة هستيرية لمجدي عبدالغني بعد خسارة مصر من روسيا
شاهد.. جماهير روسيا تهتف بعد الفوز على مصر: كراسفيا
حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو
حسام حسن: الجيل الحالي من لاعبي المنتخب أمامه فرصة.. فيديو
تعليق ناري من حسام حسن على أداء كوبر في مباراة مصر وروسيا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟