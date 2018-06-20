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محافظات

محافظ القاهرة: ضبط 16 سائقا مخالفا للتعريفة وإحالتهم للنيابة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:00 ص
محافظ القاهرة : ضبط
محافظ القاهرة : ضبط 16 سائق مخالف للتعريفة وإحالتهم للنيابة
عبد العزيز جمال
قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى بالغة الأهمية من المواطنين إلا حالات فردية من محاولة بعض سائقى السرفيس المُغالاة فى تعريفة الركوب وتم التعامل معهم على الفور من جانب رجال المرور وجهاز النقل الجماعى بالقاهرة والمتواجدين على مدار اليوم بالكامل بالمواقف الرئيسية والعامة سواء التابعة لمواقف الأقاليم أو التابعة لسيارات السرفيس.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، أن غرفة العمليات تلقت بلاغات من عدد من المواطنين بحلوان بعدم التزام السائقين بالأسعار المقررة وتم إصدار التعليمات الفورية بنوجيه حملة مكبرة برئاسة اللواء عمر جمجوم ومشاركة رجال المرور أسفرت عن ضبط عشرة حالات مخالفة لسيارات السرفيس قام سائقيها بتحميل السيارات زيادة عن التعريفة المقررة ومخالفة خطوط السير المحددة ، وتم سحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم للنيابة العامة ،كما تم ضبط ستة سائقين بموقف السلام لمخالفتهم أسعار التعريفة المقررة وتم تحرير محضر ضدهم بقسم شرطة السلام جنح 16687 بتاريخ 18 /6 /2018 تمهيدًا لعرضهم على النيابة.

كان قد أعلن محافظ القاهرة تشكيل ثلاثة لجان للمتابعة والمُراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بتعريفة الركوب المحددة.

وأكد المحافظ أن اللجنة الأولي برئاسة اللواء عمر جمجوم المدير التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بالقاهرة لفرض الانضباط داخل مواقف السرفيس وإلزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير المحددة ،والثانية برئاسة اللواء منيب العزب مدير عام مواقف الأقاليم لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة والتى تم الإعلان عنها داخل جميع المواقف.

وأوضح محافظ القاهرة أن اللجنة الثالثة برئاسة اللواء إبراهيم عوض مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة للتأكد من حسن سير المواقف والتعامل مع أي شكاوي وكذلك متابعة عمليات البيع فى محطات الوقود ومخازن أنابيب البوتاجاز.

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