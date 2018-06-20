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برلمان

أبو حامد: العام القادم لن يشهد أي زيادة في الأسعار

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:02 ص
النائب محمد أبو حامد
النائب محمد أبو حامد
أحمد أيمن
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن زيادة أسعار الوقود الأخيرة محسوبة ومتوقعة، حيث تعد جزءاً من خطة الحكومة لرفع الدعم والمقرر انتهاؤها العام القادم 2019، ونفس الحال لزيادة أسعار الكهرباء وقبلها تذاكر المترو وغيرها من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة لإصلاح الاقتصاد.

وطالب أبو حامد في تصريحات لـ"صدى البلد"، المواطنين بتحمل نتائج الإصلاح الاقتصادي هذا العام ومساندة الدولة في خطة الإصلاح الذي سيلمسه المصريين قريبًا، مستطردًا: "العام القادم لن يشهد أي زيادات في الأسعار".

وأكد النائب أن البرلمان من جانبه سيعمل على تكثيف برامج الحماية الاجتماعية حتى يتمكن المواطنون من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من مواجهة آثار الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن المجلس أقر بالفعل علاوة استثنائية لغلاء الأسعار، فضلا عن زيادة معاش التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى الخاص بهما إلى 750 جنيهًا.

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