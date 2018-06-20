أبو حامد: العام القادم لن يشهد أي زيادة في الأسعار

قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن زيادة أسعار الوقود الأخيرة محسوبة ومتوقعة، حيث تعد جزءاً من خطة الحكومة لرفع الدعم والمقرر انتهاؤها العام القادم 2019، ونفس الحال لزيادة أسعار الكهرباء وقبلها تذاكر المترو وغيرها من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة لإصلاح الاقتصاد.





وطالب أبو حامد في تصريحات لـ"صدى البلد"، المواطنين بتحمل نتائج الإصلاح الاقتصادي هذا العام ومساندة الدولة في خطة الإصلاح الذي سيلمسه المصريين قريبًا، مستطردًا: "العام القادم لن يشهد أي زيادات في الأسعار".



