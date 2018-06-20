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حوادث

اليوم.. الحكم في تظلم زهير جرانة وأسرته على قرار منعهم من السفر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:02 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
رامي المهدي
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، حكمها في تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهم من السفر والتصرف فى الأموال.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشوربجى وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.

وفور بدء الجلسة قدمت هيئة الدفاع التى تضم أشرف واصل وأحمد حبيب، حافظة مستندات تضم صور من أحكام البراءة الصادرة بحق موكلهم، وطالبت هيئة الدفاع بإلغاء قرار النائب العام بالمنع من السفر والتصرف فى الأموال.

كان المحامى أشرف واصل عضو هيئة الدفاع عن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، قد تقدم بتظلم رقم 23 لسنة 2018 الوايلى، على قرار النائب العام بمنع كل من محمد زهير جرانة وجيلان شوكة وحبيبة محمد زهير وأميرة محمد زهير وأدهم محمد زهير وزهير محمد زهير من التصرف فى أموالهم والمنع من السفر.

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