اليوم.. محاكمة 18 متهماً بالاعتداء على لجنة إزالة بالجيزة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، محاكمة 18 متهما باستعمال العنف والقوة والاعتداء على موظفين عموميين خلال تأدية عملهم.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل أبو المال وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار ومحمود البيومى وسكرتارية سمير رزق.



