ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. محاكمة 18 متهماً بالاعتداء على لجنة إزالة بالجيزة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:02 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، محاكمة 18 متهما باستعمال العنف والقوة والاعتداء على موظفين عموميين خلال تأدية عملهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل أبو المال وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار ومحمود البيومى وسكرتارية سمير رزق.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة الجيزة باعتداء عدد من الأشخاص على أعضاء لجنة إزالة لأعمال البناء المخالف والمشكلة من الوحدة المحلية لمركز الجيزة، لإزالة مبانى ملك المتهمين بالمخالفة لأعمال البناء، إضافة إلى اعتدائهم على قوات الشرطة، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.

ترشيحاتنا

هنيدي ساخرا من هدف روسيا: العقدة اتفكت وجبنا جون في نفسنا

كوبر: منتخب روسيا لن يذهب بعيدا في كأس العالم

تعرف على أعراض الإصابة بجفاف العين وتجنب الأخطاء المسببة له

ليفربول الإنجليزي يحتفل بأول أهداف صلاح في مونديال روسيا

الحضري يعقد مؤتمرا صحفيا بعد آخر مباراة للمنتخب بالمونديال

شوبير: هدف روسيا الثاني في منتخب مصر دمه تقيل.. فيديو

تعرف على فرص مصر فى الصعود إلى دور الـ16 بمونديال روسيا

كوبر يفجر مفاجأة حول رحيله بعد خسارة منتخب مصر أمام روسيا

مباراة مصر وروسيا .. دزيزيا يسجل الهدف الثالث فى مرمى الفراعنة

تعليق شوبير على هزيمة منتخب مصر من روسيا.. فيديو

ياسمين عبد العزيز شاهدت مباراة مصر وروسيا من داخل الاستاد

حسام حسن يكشف المسئول الأول عن فشل المنتخب في المونديال.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

شاهد.. وزير الرياضة يدعو الأهلي للمشاركة في حملة توعية لعودة الجماهير للمدرجات.. والخطيب يرحب بتكاتف الجميع لمصلحة مصر

فيديو

شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب صلاته في الملعب.. فيديو
شوبير: أعلم شخصا باع ذهب زوجته لتشجيع مصر في روسيا.. فيديو
شاهد.. فرحة هستيرية لمجدي عبدالغني بعد خسارة مصر من روسيا
شاهد.. جماهير روسيا تهتف بعد الفوز على مصر: كراسفيا
حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟