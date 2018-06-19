إبراهيم عبد الجواد يفتح النار على منتخب مصر بعد الهزيمة من روسيا

وجه الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد انتقادا لاذعا للمنتخب المصري عقب خسارته أمام منتخب روسيا ضمن مباريات المجموعة الأولى من مونديال 2018.



وغرد عبد الجواد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "‏معضلة كبيرة هى نظرتنا لاسم وتاريخ وطموحات منتخبنا فى أفريقيا وأننا على نفس المستوي فى المنافسات العالمية وده مش صحيح تماما إحنا بعيد عن الكرة العالمية بكل تفاصيلها إحنا تالت مرة نتأهل للمونديال إحنا مكسبناش ولا ماتش، ببساطة فيه فرق كبير بين الطموحات وبين الإمكانيات.



وتغلب منتخب روسيا على نظيره منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال، ليكون الدب الروسي أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بكأس العالم، على حساب المنتخب المصري.

