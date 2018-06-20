حبس سائق لسرقته 63 ألف جنيه من داخل شركة للمقاولات بالشروق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة وإشراف المستشار أحمد حنفي محام عام النيابات، بحبس سائق 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة 63 ألف جنيه من داخل شركة للمقاولات بالشروق.





وكان قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا من صاحب شركة للمقاولات قرر اكتشافه بعثرة بمحتويات مكتب الحسابات بالشركة ملكه وسرقة خزينة حديدية بداخلها 63 ألف جنيه، أوراق خاصة بالشركة.





بالانتقال والمعاينة تبين وجود آثار عنف على شباك الالوميتال الخاص بمكتب الحسابات بالشركة وبعثرة محتوياته.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطني العقار محل الواقعة والمترددين عليه أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سائقا طرف مالك العقار محل الواقعة ومقيم بجراج العقار تم ضبطه.



