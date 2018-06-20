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حوادث

حبس 8 أجانب سرقوا 56 ألف جنيه من خزينة كنيسة بالمطرية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:33 ص
حبس متهمين - ارشيفية
حبس متهمين - ارشيفية
عمرو المصري
أمرت نيابة المطرية بحبس 8 أجانب 4 أيام سرقوا 56 ألف جنيه من إحدى الكنائس بالمطرية.

وكانت معلومات قد وردت لرئيس وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بقيام مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية باستئجار شقة بشارع محمد على شلتوت ـ عزبة شاهين وقيامهم بنقل خزينة حديدية من داخل سيارة إلى داخل الشقة.

وتبين بعد إجراء التحريات صحة ما ورد من معلومات، وباستهداف الشقة المشار إليها تم ضبط 3 عمال وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية وبحوزتهم خزينة حديدية بها آثار عنف وبداخلها مبلغ مالي 56 ألف جنية وبعض الأوراق الخاصة بأحد المراكز التابعة للكنيسة السبتية الكائنة بشارع القبة بمصر الجديدة.

كما تبين بالكشف الفني عن السيارة أنها ملك سائق تم ضبطه واعترف باشتراكه مع 4 آخرين وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية، في سرقة الخزينة الحديدية المضبوطة من داخل الكنيسة السبتية الكائنة بشارع البلسام ـ دائرة قسم شرطة المطرية، وأن دوره اقتصر على قيادة السيارة المضبوطة والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالي 100 جنيه تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة.

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