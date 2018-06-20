حبس 8 أجانب سرقوا 56 ألف جنيه من خزينة كنيسة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس 8 أجانب 4 أيام سرقوا 56 ألف جنيه من إحدى الكنائس بالمطرية.





وكانت معلومات قد وردت لرئيس وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بقيام مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية باستئجار شقة بشارع محمد على شلتوت ـ عزبة شاهين وقيامهم بنقل خزينة حديدية من داخل سيارة إلى داخل الشقة.





وتبين بعد إجراء التحريات صحة ما ورد من معلومات، وباستهداف الشقة المشار إليها تم ضبط 3 عمال وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية وبحوزتهم خزينة حديدية بها آثار عنف وبداخلها مبلغ مالي 56 ألف جنية وبعض الأوراق الخاصة بأحد المراكز التابعة للكنيسة السبتية الكائنة بشارع القبة بمصر الجديدة.



