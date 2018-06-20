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حوادث

حبس 5 لصوص اقتحموا شركة في زهراء مدينة نصر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:49 ص
حبس متهمين - ارشيفية
حبس متهمين - ارشيفية
عمرو المصري
أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس 5 اشخاص اقتحموا شركة بمدينة نصر واستولوا على 5 الاف جنيه.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغا من مدير مالي بشركة لإدارة الأعمال وتأدية الخدمات كائنة بزهراء مدينة نصر قرر بأنه حال تواجده بالشركة وبصحبته عمال الشركة فوجئوا بمجموعة من الأشخاص أحدهم ملثم، قاموا بتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء وتكبيلهم وتكميم أفواههم واستولوا على مبلغ 5000 جنيه وهاتف محمول من داخل خزينة الشركة ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص تم ضبطهم وبحوزتهم طبنجة صوت "بدون طلقات، و"مطواة" تم استخدامهما فى ارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم الرئيسي بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل خزينة الشركة تواردت لذهنه فكرة السطو على الشركة وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية كرها عن العاملين بها، وأضاف أنه فى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وتمكنوا من تنفيذ مخططه حيث قام بإخفاء معالمه بشال حتي لا يتم التعرف عليه.

وأرشد المتهم الأول عن المبلغ المالي وأقر جميع المتهمين بأن الـ ـ5000 آلاف جنيه هي جملة المبلغ المستولي عليه وقيامهم بالتخلص من الهاتف المحمول بإلقائه في الطريق العام.

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