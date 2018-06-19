السخرية والواقعية تسيطران على السوشيال ميديا بعد هزيمة مصر من روسيا

انتهت مباراة المنتخب المصري الثانية في نهائيات كأس العالم 2018، بالخسارة أمام روسيا، بنتيجة 3-1، ليقترب المنتخب الوطنى بشدة من توديع المونديال.



ونرصد لكم أبرز ردود الأفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي:



قال أحد الحسابات الساخرة: "الأمل الوحيد هو سقوط طائرة منتخب أوروجواي على حافلة المنتخب الروسي، وهكذا تتأهل مصر والسعودية".



أما المغرد الكويتي نواف الدريب، فعلق على هدف أحمد فتحي العكسي، وقال: "اشتهر العرب بالكرم".



وقال مغرد مصري يدعى أحمد محمد: "جيل مصر 2010 كان يستحق أن يمثل مصر بعد كل هذا الغياب عن المونديال، هذا الجيل كان سيشرفنا في البطولة، أتمنى رؤية نسخة جديدة من جيل تريكة في المونديال، زي ما كنا محظوظين بمشاهدة نسخة الجزائر 2014، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يُدركه".



أما الممثل المصري محمد هنيدي، فقال: "كان نفسنا نفرح بانتهاء اللعنة.. بس قدر الله وما شاء فعل".



وقال المحلل المصري خالد بيومي: "للأسف أقصى طموحات اتحاد الكرة وعقليات المسؤولين حاليا الوصول لكأس العالم فقط".



أما المطربة اللبنانية يارا، فقالت: "للأسف ما فيه حظ فعلا مباراة كانت رائعة وقدموا مستوى جيد جدا ومشرف حظ أوفر لمصر".



وقال المغرد عاصف الفرا: "الله يعين الجمهور المصري، كان يأمل في تحقيق نتائج أفضل.. حرقة قلب جماعية.. واليد الواحدة لا تصفق".



أما محمد كمال فقال: "سقف طموحنا كان أعلى.. لكن للأسف لم يكن مبنيا على أي أساس، كان مبنيا على العشم فقط".