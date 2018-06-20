برلماني: القضاء سيدفع قطر لتقديم تعويضات لضحايا الإرهاب

أكد النائب محمد اسماعيل، أن قيام العديد من الأسر والعائلات المصرية برفع دعوى قضائية تطالب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بتعويض قدره 150 مليون دولار بسبب دور قطر وضلوعها في دعم الارهاب في مصر، يؤكد تورط تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة في تمويل الارهاب ودعمه.





وأشار اسماعيل في بيان له، انها الدعوى القضائية الاولى التي تقام ضد قطر وتتهم أميرها رسميا بالإرهاب في مصر وكافة الدول العربية، معربا عن ثقته التامة في أن يقتص القضاء المصري من تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة ويحكم بقيمة التعويض المطلوب بسبب ضلوع قطر في عمليات ارهابية أدت الى مقتل ضباط ومدنيين مصريين.



