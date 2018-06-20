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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الأربعاء 20 يونيو 2018 - 00 : 03 ص
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صابر الرباعي يشارك في مهرجان موازين
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:00 ص
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أحمد إبراهيم
أعلن الفنان صابر الرباعي عن حفله الغنائي في مهرجان موازين الذي يقام في المغرب والمقرر أن يقام على مسرح النهضة 26 يونيو الحالي.
وقال "صابر" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حفلي ضمن مهرجان موازين يوم ٢٦ يونيو ٢٠١٨ على مسرح فضاء النهضة".
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