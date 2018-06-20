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فن

صابر الرباعي يشارك في مهرجان موازين

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعلن الفنان صابر الرباعي عن حفله الغنائي في مهرجان موازين الذي يقام في المغرب والمقرر أن يقام على مسرح النهضة 26 يونيو الحالي.

وقال "صابر" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حفلي ضمن مهرجان موازين يوم ٢٦ يونيو ٢٠١٨ على مسرح فضاء النهضة".

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