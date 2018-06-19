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أخبار العالم

استقالة نائب كبير موظفي البيت الأبيض الأمريكي

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:30 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شريف سيد
قرر نائب كبير موظفي البيت الأبيض جو هيجن، الذي قاد التخطيط لاجتماع الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ترك إدارة ترامب والعودة لقطاع الخاص. بحسب وكالة رويترز

جو هاين ، نائب رئيس أركان العمليات في البيت الأبيض، خدم في كل البيت الأبيض الجمهوري منذ إدارة ريجان. وكان يحمل نفس المسمى الوظيفي في البيت الأبيض لجورج دبليو بوش.

رحيل هاجين يأتى في الوقت الذي تواصل فيه إدارة ترامب وضع أرقام قياسية لخروج الموظفين. وقد خرج أكثر من 60% ممن شغلوا مناصب عليا في بداية الإدارة.

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