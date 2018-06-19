ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اندلاع أعمال عنف في نيكاراجوا بعد تعليق محادثات سلام

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:27 م
نيكاراجوا
نيكاراجوا
رويترز
قالت منظمة لحقوق الإنسان إن شرطة نيكاراجوا ومسلحين ملثمين اشتبكوا مع محتجين مناهضين للحكومة اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل شخصين عقب تعليق محادثات سلام تهدف لوقف شهرين من المظاهرات الدموية.

وأظهرت لقطات فيديو لرويترز شبانا مسلحين بقذائف مورتر وأسلحة بيضاء يطلقون مقذوفات من خلف متاريس بمدينة ماسايا في جنوب البلاد.

وتسببت الاحتجاجات في محاصرة مركز شرطة لأكثر من أسبوعين في تحد للرئيس دانييل أورتيجا.

وتشهد نيكاراجوا اضطرابات منذ اقترح الرئيس في أبريل نيسان تخفيض مزايا بنظام المعاشات لتغطية نقص في منظومة التأمين الاجتماعي.

وأثارت الخطة، التي ألغيت في وقت لاحق، مظاهرات تحولت للعنف ودفعت لمطالب باستقالة الرئيس.

وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن 170 شخصا على الأقل قتلوا منذ ذلك الحين في اشتباكات بين قوات مؤيدة للرئيس ومتظاهرين.

وقال ألفارو ليفا المتحدث باسم منظمة إيه.إن.بي.دي.إتش لحقوق الإنسان في نيكاراجوا إن شخصين قتلا وأصيب 32 آخرون على الأقل في مدينة ماسايا. ورفضت الشرطة التعليق.

ترشيحاتنا

ليفربول الإنجليزي يحتفل بأول أهداف صلاح في مونديال روسيا

المشجعون الإيرانيون يحتفلون بفوز روسيا على مصر

خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد هزيمة منتخب مصر أمام روسيا

تعليق مؤثر من جدو بعد هزيمة منتخب مصر أمام روسيا

بث مباشر مباراة مصر وروسيا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

شاهد.. أحمد فتحي ينهي أسطورة مجدي عبد الغني بهدف في شباك المنتخب

مباراة مصر وروسيا تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الحضور الجماهيري

بث مباشر مصر وروسيا | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | رابط الاسطورة الان

شاهد.. فيديو تسبب في إقالة رئيس هيئة الترفيه السعودية

شاهد.. القط أخيل يتوقع الفائز في مباراة مصر وروسيا

تريزيجيه يهدر هدف التقدم لمصر فى شباك روسيا

محمد صلاح يسير على نهج هدافي البريميرليج فى كأس العالم .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

شاهد.. وزير الرياضة يدعو الأهلي للمشاركة في حملة توعية لعودة الجماهير للمدرجات.. والخطيب يرحب بتكاتف الجميع لمصلحة مصر

فيديو

حسام حسن: لن أتردد في الموافقة على تدريب منتخب مصر .. فيديو
حسام حسن: كان يجب عدم الدفع بـ محمد صلاح في بداية مباراة روسيا.. فيديو
حسام حسن: حب الجماهير لـ محمد صلاح يضعه تحت ضغط كبير.. فيديو
حسام حسن:هذا اللاعب افتقده منتخب مصر في المونديال.. فيديو
جاسم محمد يكشف عن سبب انقسام الاتحاد الأوروبي حول قضية اللاجئين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟