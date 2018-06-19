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كأس العالم

حدث نادر وهدف منتظر أبرز اللقطات في سقوط منتخب مصر أمام روسيا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:26 م
صدى البلد
محمد سمير
تلقى منتخب مصر هزيمة مريرة أمام روسيا بنتيجة 1- 3، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2018.

ويستعرض عبر التقرير التالي أبرز مشاهد سقوط منتخب مصر في مباراة روسيا.

هدف منتظر

سجل محمد صلاح نجم منتخب مصر، هدفًا طال انتظاره في كأس العالم بعد غياب 28 عامًا كاملة.

وأحرز صلاح هدف منتخب مصر في مباراة روسيا من ضربة جزاء، وهو الهدف الأول للفراعنة بعد هدف مجدي عبد الغني في مرمى هولندا بمونديال 1990.

ويعد هدف صلاح الرابع لمصر في كأس العالم بعد تسجيل هدفين في مرمى المجر عام 1934، وهدف في مرمى هولندا في مونديال 1990.

النيران الصديقة

اهتزت شباك منتخب مصر في مباراة روسيا بهدف من نيران صديقة عن طريق أحمد فتحي في مرماه.

ويعد هذا الهدف هو الخامس في بطولة كأس العالم 2018، الذي يسجل من نيران صديقة.

تألق تريزيجيه

تألق محمود حسن تريزيجيه، جناح أيسر منتخب مصر، في مواجهة روسيا، وكان أحد أفضل لاعبي الفراعنة.

وحاول تريزيجيه كثيرا، وسدد عدة مرات على المرمى.

حدث نادر

أجرى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تغييرًا نادرًا بخروج محمد النني، لاعب وسط الفراعنة ونزول عمرو وردة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تغيير النني في مباراة رسمية لمنتخب مصر تحت قيادة كوبر، خاصة وأن المدرب الأرجنتيني يعتمد على لاعب آرسنال، بشكل أساسي في خط الوسط.


الدعم الجماهيري

شهدت مباراة مصر وروسيا دعمًا جماهيريًا كبيرًا من جانب الجماهير المصرية التي احتشدت في ملعب المباراة.

وكان الحضور الجماهيري أحد أبرز مشاهد مباراة مصر وروسيا، خاصة وأنه كان مفاجئًا للجميع.

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