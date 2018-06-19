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كأس العالم

كوبر يرحل عن منتخب مصر بعد خسارة روسيا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:14 م
صدى البلد
يسري غازي
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة الإطاحة بـ الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى عقب الانتهاء من الجولة الثالثة والأخيرة امام السعودية فى المجموعة الأولى بمونديال روسيا.

وتغلب منتخب روسيا على نظيره منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال، ليكون الدب الروسي أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بكأس العالم.

أحرز ثلاثية الدب الروسي أحمد فتحى بالخطأ فى مرماه وتشيرشيف ودزيزيا في حين سجل هدف الفراعنة الوحيد عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء.

وجرى اتفاق بالإجماع بين أعضاء مجلس الإدارة عقب خسارة الفراعنة الكبار مباراتين متتاليتين أمام أوروجواي وروسيا على إستبعاد كوبر وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر وعدم قيادة الفراعنة الكبار فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا فى الكاميرون عام 2019 وإبلاغه بالقرار عقب لقاء السعودية.

يذكر أن منتخب مصر الأول سوف يلتقى نظيره منتخب السعودية يوم الإثنين المقبل فى نهائيات مونديال روسيا.

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