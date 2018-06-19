فرج عامر: كوبر لم يتعلم من الأخطاء فى التشكيل واختيار اللاعبين

أعرب فرج عامر رئيس نادي سموحة عن استيائه من طريقة الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر، فى اختيار وتشكيل اللاعبين داخل الملعب، ما أدى إلى خسارة مصر أمام روسيا اليوم بكأس العالم، مشيرا إلى أن كوبر لم يتعلم من أخطائه السابقة.



‏وغرد عامر عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "للأسف كوبر لم يتعظ من التجارب السابقة ويكرر أخطاؤه بصفة مستمرة ولم يحسن اختيار لاعبي المنتخب ولا يحترم سن اللاعبين".

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وشهدت المباراة بين مصر وروسيا أحداثا ساخنة، والتي انتهت بفوز روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف لمصر جاء بضربة جزاء من نجم المنتخب محمد صلاح، بينما جاء واحد من أهداف روسيا بقدم أحمد فتحي هدف في مرمى مصر ليحتسب لروسيا.



وضمت تشكيلة المنتخب التي وضعها الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة الكبار بتشكيلة كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد صلاح، محمد النني، علي جبر، طارق حامد، احمد حجازي، محمد عبد الشافي، محمود حسن، مروان محسن، أحمد فتحي، عبد الله السعيد.