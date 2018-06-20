المدير الفني للمنتخب الروسي: درسنا الفراعنة جيدا



أعرب ستانيسلاف تشيريتشوف المدير الفني لمنتخب روسيا عن سعادته بالفوز على المنتخب المصري والاقتراب من التأهل لدور ال16 بكأس العالم 2018.



وقال تشيريتشوف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن الفوز كان ضروريًا لمنتخب بلاده من أجل تحقيق هدفه بالتأهل مثلما كان المنتخب المصري يستهدف الفوز أيضا.



ورفض مدرب روسيا الرد على الأسئلة المتعلقة بنجم الفراعنة محمد صلاح، مؤكدًا أنه أجاب عن الكثير من الاستفسارات الخاصة به.



وأكمل "كرة القدم لعبة والأمور تتغير فيها بسرعة، يمكن أن نستفيد من لحظة واحدة وهذا ما حدث في الشوط الثاني نجحنا في التسجيل وهو سبب التوتر داخل للمنتخب المصري".



وتابع حديثه حول احتساب حكم المباراة ركلة الجزاء قائلا "لا أستطيع الحكم على ركلة الجزاء".



واختتم مدرب روسيا، بالتأكيد على أنه درس المنتخب المصري جيدا، قائلا "أعددنا أنفسنا جيدًا وحللنا منتخب مصر مباراتهم ضد أوروجواي أعطتنا انطباعًا كافيًا عنهم".