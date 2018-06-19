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برلمان

محلية البرلمان: المحافظون الحاليون دون المستوى ويحتاجون فلترة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:34 م
النائب محمد الحسيني
النائب محمد الحسيني
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، على ما يتمتع به ملف المحافظات والإدارة المحلية من أهمية كبيرة، كونها حلقة الوصل بين المواطن والدولة، الأمر الذي يجعل هناك تأنى ودقة فى اختيار قياداتها، مؤكدا على أن قيادات المحافظات إما ات تجعلنا فى المقدمة أو نذل بنا إلى هاوية التخلف والتأخر.

وأشار "الحسينى" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن اختيار قيادات المحافظات ينبغي أن يبنى على فى الأساس على عنصر الكفاءة والخبرة وليس المكافأة، لافتا إلى ضرورة أن يكون لديهم دراية للتواصل بين المواطنين ووعى بحجم المسؤولية التى يتولونها.

وأوضح وكيل محلية البرلمان على أن مجموعة المحافظين الموجودين الآن يحتاجون لفلترة، حيث أن عدد كبير من المحافظات يعانون من سوء الإدارة، وأداءهم دون المستوي، مما يتطلب وجود دماء جديدة قادرة على تحمل المسؤولية، مضيفا بأن هناك عناصر أيضا كانت لهم يد فى تحقيق شئ ملموس جدير ﻷن يستمروا فى حركة تغيير المحافظين الجديدة.

وعن عنصر الشباب فى حركة تغيير المحافظين الجديدة، قال النائب: "لا غضاضة فى ان يتولى متوسطى العمر كمحافظين أو نواب لهم، شريطة أن يتمتع بالكفاءة، وهو شئ إيجابي ومطلوب.

يشار إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أعتاب إجراء حركة تغيير جديدة لقيادات المحافظات، بعدما بدأت فترة ولاية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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