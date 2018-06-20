ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: نحتاج لمحافظين على دراية بالمحليات.. والشباب أثبت فشله

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:04 ص
النائب محمد الدامى
النائب محمد الدامى
عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إننا فى حاجة لوجود مجموعة من المحافظين على دراية كافية بعمل المحليات، لا أن يكون فى حاجة للتعلم من البداية، لافتا إلى أن هذا سيكون له أثر إيجابي فى تقدم المحافظات.

وأوضح "الدامي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تقنين أوضاع أراضي وضع اليد، أهم ملف يواجه المحافظين الجدد، لا سيما أن هذه الأراضي لها قيمة اقتصادية كبيرة للدولة إذا ما تم استرجاعها، مشيراً إلى أن قانون تقنين أراضي وضع اليد قد انتهى فى 14 من الشهر الجاري، ما يعنى أن الدولة لها حق استرداد الأراضي التى لم تفنن قبل ذلك اليوم.

وأكد أمين سر الادارة المحلية بالبرلمان على رفضه التام لفكرة وجود الشباب فى حركة المحافظين القادمة، إذ أثبتت التجربة فشلها من قبل، والفيوم مثال على ذلك، ما يجعلنا نتجنبها، لاسيما أننا فى مرحلة تحتاج إلى خبرة وكفاءة، وهو ما يفتقد إليه الشباب فى ملف الإدارة المحلية.

يشار إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أعتاب إجراء حركة تغيير جديدة لقيادات المحافظات، بعد ما بدأت فترة ولاية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ترشيحاتنا

حسام غالى يعلق على هزيمة منتخب مصر من روسيا وهدف أحمد فتحى

شوبير: هدف روسيا الثاني في منتخب مصر دمه تقيل.. فيديو

شاهد.. تعليق نادي ليفربول بعد هدف محمد صلاح

عصام الحضري بعد خسارة روسيا: إحنا آسفين للشعب المصري

كليبر بيبي: رونالدو المتواضع هبة البرتغال

تعليق ناري من حسام حسن على أداء كوبر في مباراة مصر وروسيا .. فيديو

شوبير: محمد صلاح أمام روسيا خلصنا من هدف سخيف.. فيديو

ناقد رياضي عن مباراة مصر وروسيا: استيقظنا من الحلم

تشيرشيف رجل مباراة روسيا ومصر

حسام حسن يكشف المسئول الأول عن فشل المنتخب في المونديال.. فيديو

كوبر: منتخب روسيا لن يذهب بعيدا في كأس العالم

ريال مدريد يدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

شاهد.. وزير الرياضة يدعو الأهلي للمشاركة في حملة توعية لعودة الجماهير للمدرجات.. والخطيب يرحب بتكاتف الجميع لمصلحة مصر

فيديو

شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب صلاته في الملعب.. فيديو
شوبير: أعلم شخصا باع ذهب زوجته لتشجيع مصر في روسيا.. فيديو
شاهد.. فرحة هستيرية لمجدي عبدالغني بعد خسارة مصر من روسيا
شاهد.. جماهير روسيا تهتف بعد الفوز على مصر: كراسفيا
حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟