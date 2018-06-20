برلماني: نحتاج لمحافظين على دراية بالمحليات.. والشباب أثبت فشله

قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إننا فى حاجة لوجود مجموعة من المحافظين على دراية كافية بعمل المحليات، لا أن يكون فى حاجة للتعلم من البداية، لافتا إلى أن هذا سيكون له أثر إيجابي فى تقدم المحافظات.





وأوضح "الدامي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تقنين أوضاع أراضي وضع اليد، أهم ملف يواجه المحافظين الجدد، لا سيما أن هذه الأراضي لها قيمة اقتصادية كبيرة للدولة إذا ما تم استرجاعها، مشيراً إلى أن قانون تقنين أراضي وضع اليد قد انتهى فى 14 من الشهر الجاري، ما يعنى أن الدولة لها حق استرداد الأراضي التى لم تفنن قبل ذلك اليوم.





وأكد أمين سر الادارة المحلية بالبرلمان على رفضه التام لفكرة وجود الشباب فى حركة المحافظين القادمة، إذ أثبتت التجربة فشلها من قبل، والفيوم مثال على ذلك، ما يجعلنا نتجنبها، لاسيما أننا فى مرحلة تحتاج إلى خبرة وكفاءة، وهو ما يفتقد إليه الشباب فى ملف الإدارة المحلية.



