نائبة: المحليات تعانى ونحتاج لزيادة العنصر النسائي بالمحافظات

عبرت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن استيائها من الكثير من الهفوات التى تسيطر على الإدارة المحلية، منتقدة صعوبة التواصل مع المحافظين وقيادات الإدارات المحلية.





وأضافت "حسونة" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه طالما نادينا بضرورة تطوير المحليات والتأنى فى اختيار المحافظين، إلا أن تقدما ملموسا لم يحدث بعد.





وأشارت النائبة إلى أن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي يقع علي عاتقه مسؤولية المراقبة الصارمة على المحافظين، والتى نفتقد إليها كثيرا، مؤكدة على أن مهمة المحافظين هى خدمة المواطنين فى الأساس.





وشددت عضوة البرلمان، على ضرورة أن يكون هناك تأنى فى اختيار القيادات الجديدة للمحافظات، ووجود سيرة ذاتية حسنة وعدم وجود قضايا سابقة تتعلق بفساد مالى أو أخلاقى، لتجنب ما تم العثور عليها من قضايا فساد لدى العديد من المحافظين ونوابهم، والذين قبضت عليهم الرقابة الإدارية.





وطالبت أنيسة حسونة بزيادة العنصر النسائي بحركة المحافظين المرتقبة أسوة بزيارتهم فى الوزارات، مؤكدة على أن فيهم العديد من الكفاءات والخبرات، ودائما ما أثبتوا كفاءتهم.



