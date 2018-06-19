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حسام حسن: كان يجب عدم الدفع بـ محمد صلاح في بداية مباراة روسيا.. فيديو

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:31 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو ممدوح
قال حسام حسن، لاعب منتخب مصر السابق، إن وجهة نظره أن يتم الاعتماد على محمد صلاح في الشوط الثاني في المباراة، ولا يبدأ به مباراة اليوم بين مصر وروسيا.

وأضاف حسن، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن وجهة نظره هي رأي من خارج المعسكر، مشيرا إلى أن هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر بالتأكيد لديه نظرة أشمل وأوسع.

وأوضح حسام حسن، أنه كان يجب تغيير خطة اللعب، وعدم الاعتماد على نفس الخطة التقليدية للمنتخب، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك خطة جاهزة للانتقال من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية، والعكس.

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