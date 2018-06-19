وائل جمعة: رمضان صبحي يهدر موهبته وعليه أن يساعد نفسه

قال وائل جمعة نجم دفاع منتخب مصر السابق إن رمضان صبحي جناح الفريق يهدر موهبته، مشيرا إلى أنه كان باستطاعته أن يكون حلا سحريا للفراعنة في كأس العالم 2018.



وشارك رمضان كبديل في خسارة منتخب مصر من روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليفقد الأمل إكلينيكيا في الاستمرار بمنافسات كأس العالم 2018 بعد خسارة مباراته الثانية.



وقال جمعة لشبكة beIN sports عقب لقاء روسيا: "هناك علامة استفهام كبيرة على رمضان صبحي، كان عليه مساعدة نفسه للأسف رمضان يخسر نفسه، فكيف تجلس موهبة بهذا الحجم على مقاعد البدلاء".



واستشهد جمعة بما حدث معه قبل بطولة الأمم الإفريقية 2008 وربطه بموقف رمضان صبحي الموسم المنصرم.



وأضاف: "قبل أمم إفريقيا 2008 لم أشارك باستمرار مع الأهلي، فطلب مني حسن شحاتة المدير الفني السابق للفراعنة البحث عن فريق أشارك معه باستمرار حتى نحافظ على فرصتي في المشاركة الأساسية، وهو ما حدث حين انتقلت إلى السيلية القطري".



وتابع: "كان يجب على رمضان البحث عن فريق غير ستوك سيتي يشارك معه باستمرار في موسم ينتهي بكأس العالم، فأي لاعب مستواه يزيد مع المشاركات المستمرة مع ناديه".