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منوعات

10 معلومات عن النوم.. 6 ساعات يوميًا تطيل عمرك

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:41 ص
صدى البلد
كريم جمال

لاشك أن "النوم" شريك أساسي للإنسان فى حياته بشتى النواحى، فهو المسؤول عن إعادة الطاقة من جديد للجسم البشري، ولكن هناك اختلافات من شخص لأخر تترتب عليها عادات نومه.

من الممكن أن تنام عدد ساعات قليل أو العكس، دون أن تدرى حجم الضرر أو النفع الذى تتسبب به لجسدك، فى إطار ذلك يستعرض "صدى البلد" أهم المعلومات وأغربها عن "النوم"..

1- أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين ينامون من 6 إلى 7 ساعات يوميًا، يكون متوسط ​​العمر المتوقع لهم أطول من أولئك الذين ينامون 8 ساعات.

2- كان الرقم القياسي العالمي لعدم النوم على يد "راندي جاردنر" البالغ من العمر 17 عامًا فى عام 1964، عندما ظل مستيقظًا لمدة 264 ساعة و 12 دقيقة، دون الإستعانة بأي منبهات.


3- لم يتمكن العلماء من معرفة سبب حاجة البشر للنوم، انحصرت معظم النظريات أن السبب فى ذلك للحفاظ على الطاقة وراحة الدماغ البشرية.

4- عندما تستيقظ عدة مرات في منتصف الليل لاتقلق من الأمر، لست وحدك فى هذه المشلكة، فالشخص العادي يستيقظ بين 2-6 مرات في الليلة، وذكرت إحدى الدراسات أن بعض المشاركين فى البحث استيقظوا 11 مرة في الليلة الواحدة.

5- تعرف الـ"سهنفوبيا" بفوبيا الخوف من نوم.

6- 12٪ من الناس كانوا يروا أحلامهم بالأبيض والأسود قبل ظهور التلفزيون الملون، والغريب أنه بعد ظهوره زادت النسبة لأكثر من 75% بدون سبب واضح.

7- يعانى حوالي 40 ٪ من الرجال و 24 ٪ من النساء من مشكلة "الشخير" أثناء النوم، وبالتالى يلجأون لإجراء جراحة "Uvulopalatopharyngoplasty" لعلاج الأمر.

8- فى حالة النوم فى مدة زمنية أقل من 5 دقائق فأنت محروم من النوم، بينما مقدار الوقت المثالي هو حوالي 10 دقائق.

9- وفقا لخبراء النوم ، هناك رابط مباشر بين طريقة النوم المفضلة لديك وشخصيتك.

10- عندما تموت، ستكون قد أمضيت حوالي 1/3 حياتك، والتي تكون للشخص العادي حوالي 25 سنة، بينما يقضى الشخص العادي 6 سنوات من حياته يحلم.
10 معلومات عن النوم.. 6 ساعات يوميًا تطيل عمرك
10 معلومات عن النوم.. 6 ساعات يوميًا تطيل عمرك
10 معلومات عن النوم.. 6 ساعات يوميًا تطيل عمرك
10 معلومات عن النوم.. 6 ساعات يوميًا تطيل عمرك
10 معلومات عن النوم.. 6 ساعات يوميًا تطيل عمرك
10 معلومات عن النوم.. 6 ساعات يوميًا تطيل عمرك
10 معلومات عن النوم.. 6 ساعات يوميًا تطيل عمرك
10 معلومات عن النوم.. 6 ساعات يوميًا تطيل عمرك
10 معلومات عن النوم.. 6 ساعات يوميًا تطيل عمرك
10 معلومات عن النوم.. 6 ساعات يوميًا تطيل عمرك
10 معلومات عن النوم.. 6 ساعات يوميًا تطيل عمرك

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