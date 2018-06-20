ربة منزل تتخلص من حياتها بتناول أقراص السوس في أسيوط

أقدمت ربة منزل، أمس الثلاثاء، على التخلص من حياتها بقرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، عن طريق تناول أقراص السوس لمرورها بخلافات أسرية.





تلقي اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بورود بلاغ من نقطة المستشفي المركزي، يفيد بوصول"س.ع.ا- 25 عامًا-ربة منزل" ومقيمة قرية المشايعة، جثة هامدة.





وبسؤال أهليتها قالوا إنهم فوجئوا بقيام نجلتهم بتناول أقراص السوس، لوجود خلافات أسرية تمر بها ما دفعها إلي الانتحار وترك 3 أبناء صغار، دون اتهام أحد بالتسبب في ذلك.





وبتوقيع الكشف الطبي من قبل الدكتور سامح صفيان، مفتش الصحة بالمدينة، تبين عدم وجود أي شبهة جنائية ظاهرة علي الجثة وأن سبب الوفاة تناول أقراص السوس.



