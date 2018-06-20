ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ربة منزل تتخلص من حياتها بتناول أقراص السوس في أسيوط

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:18 ص
جثة ـ ارشيفيه
جثة ـ ارشيفيه
إيهاب عمر
أقدمت ربة منزل، أمس الثلاثاء، على التخلص من حياتها بقرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، عن طريق تناول أقراص السوس لمرورها بخلافات أسرية.

تلقي اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بورود بلاغ من نقطة المستشفي المركزي، يفيد بوصول"س.ع.ا- 25 عامًا-ربة منزل" ومقيمة قرية المشايعة، جثة هامدة.

وبسؤال أهليتها قالوا إنهم فوجئوا بقيام نجلتهم بتناول أقراص السوس، لوجود خلافات أسرية تمر بها ما دفعها إلي الانتحار وترك 3 أبناء صغار، دون اتهام أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي من قبل الدكتور سامح صفيان، مفتش الصحة بالمدينة، تبين عدم وجود أي شبهة جنائية ظاهرة علي الجثة وأن سبب الوفاة تناول أقراص السوس.

تحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة.

ترشيحاتنا

حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو

محمد صلاح يسير على نهج هدافي البريميرليج فى كأس العالم .. فيديو

خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد هزيمة منتخب مصر أمام روسيا

مدير منتخب مصر ينفي حدوث مشادة بين الحضري والجهاز الفني

روسيا تهزم مصر بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ 16 في المونديال .. فيديو وصور

نبيل الحلفاوي بعد سفر الفنانين لروسيا: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم

كليبر بيبي: رونالدو المتواضع هبة البرتغال

الحضري يعقد مؤتمرا صحفيا بعد آخر مباراة للمنتخب بالمونديال

تعليق ناري من حسام حسن على أداء كوبر في مباراة مصر وروسيا .. فيديو

كوبر: منتخب روسيا لن يذهب بعيدا في كأس العالم

شاهد.. لحظة خروج جماهير مصر وروسيا من استاد كريستوفسكي

أمير طعيمة يرد على منتقدي أحمد فتحي برسالة نارية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

شاهد.. وزير الرياضة يدعو الأهلي للمشاركة في حملة توعية لعودة الجماهير للمدرجات.. والخطيب يرحب بتكاتف الجميع لمصلحة مصر

فيديو

شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب صلاته في الملعب.. فيديو
شوبير: أعلم شخصا باع ذهب زوجته لتشجيع مصر في روسيا.. فيديو
شاهد.. فرحة هستيرية لمجدي عبدالغني بعد خسارة مصر من روسيا
شاهد.. جماهير روسيا تهتف بعد الفوز على مصر: كراسفيا
حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟