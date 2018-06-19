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أخبار العالم

المرشح الجديد لقيادة القوات الأمريكية في أفغانستان يحذر من عواقب الانسحاب السريع

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:47 م
سكوت ميلر
سكوت ميلر
أ ش أ
حذّر سكوت ميلر، المرشح لقيادة القوات الأمريكية في أفغانستان من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس الأمريكي من مغادرة القوات الأمريكية لأفغانستان، قائلًا "إذا تركنا القتال بسرعة فإن هناك احتمالية اندماج مسلحي تنظيم الدولة مع القاعدة وشنهم هجمات ضد الولايات المتحدة".

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ميلر قوله للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه يعتزم إعادة تقييم أعداد الجنود في أفغانستان لمعرفة ما إذا كان حجم القوات مناسبًا أم لا.

وأشار ميلر إلى أن أي انسحاب أمريكي مفاجئ من الممكن له أن يؤدي إلى عواقب مشابهة لتلك التي وقعت في العراق عام 2015.

الجدير بالذكر أنه وبعد سنوات قليلة من انسحاب القوات الأمريكية من العراق، سيطر تنظيم "داعش" على مساحات واسعة فيه حتى استعادتها القوات العراقية لاحقًا.

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