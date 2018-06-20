حسام حسن: الجيل الحالي من لاعبي المنتخب أمامه فرصة.. فيديو

قال حسام حسن، لاعب منتخب مصر السابق، إن "أهم فترة للفريق هي أول وآخر 10 دقائق في المباراة"، مشيرًا إلى أنه "كان يجب العمل على منع دخول أهداف في مرمى المنتخب الوطني في بداية الشوط الثاني أمام روسيا".





وأضاف "حسن"، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» أن "الأخطاء الدفاعية في الشوط الثاني لمباراة مصر وروسيا، أخطاء لا يجب ارتكابها في هذه المنطقة".





وأوضح حسام حسن، أن "الجيل الحالي للمنتخب الوطني مازال أمامه الفرصة لتقديم المزيد، والتطوير من الأداء من أجل البطولات الدولية القادمة".