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كأس العالم

شحاتة: كوبر لم يستغل محمد صلاح كخدعة للوصول إلى الفوز

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:44 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد رشاد
عاب حسن شحاتة على هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الاعتماد على محمد صلاح منذ البداية في اللقاء الذي انتهى بفوز روسيا 3-1 في الجولة الثانية لكأس العالم.

وأضاف عبر قناة دي إم سي سبورتس: "تدريب صلاح طوال الفترة الماضية كان أشبه بفترة نقاهة ولم تكتمل لياقته الفنية والبدنية، لذا كان لابد من الاحتفاظ به".

وتساءل شحاتة: "كيف يبدأ بصلاح وهو يفكر في وسيلة للفوز؟".

وتابع: "صلاح حل مرئي لأي شخص، كان يمكن الدفع به آخر نصف ساعة، واستغلال الاندفاع البدني لروسيا وسعيه للفوز".

وأتم المدير الفني الأسبق للمنتخب: "تأخير مشاركة صلاح للجزء الأخير من اللقاء كان خدعة يمكن أن يلجأ لها الجهاز الفني".

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