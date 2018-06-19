شحاتة: كوبر لم يستغل محمد صلاح كخدعة للوصول إلى الفوز



وأتم المدير الفني الأسبق للمنتخب: "تأخير مشاركة صلاح للجزء الأخير من اللقاء كان خدعة يمكن أن يلجأ لها الجهاز الفني".



عاب حسن شحاتة على هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الاعتماد على محمد صلاح منذ البداية في اللقاء الذي انتهى بفوز روسيا 3-1 في الجولة الثانية لكأس العالم.وأضاف عبر قناة دي إم سي سبورتس: "تدريب صلاح طوال الفترة الماضية كان أشبه بفترة نقاهة ولم تكتمل لياقته الفنية والبدنية، لذا كان لابد من الاحتفاظ به".وتساءل شحاتة: "كيف يبدأ بصلاح وهو يفكر في وسيلة للفوز؟".وتابع: "صلاح حل مرئي لأي شخص، كان يمكن الدفع به آخر نصف ساعة، واستغلال الاندفاع البدني لروسيا وسعيه للفوز".