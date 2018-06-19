المشجعون الإيرانيون يحتفلون بفوز روسيا على مصر

ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن مشجعين إيرانيين تجمعوا في الشوارع المركزية بمدينة قازان الروسية وأعربوا عن سعادتهم بالأهداف التي أحرزها منتخب روسيا في مصر اليوم.



وقال مراسل الوكالة إن المشجعين الإيرانيين كانوا يسيرون في مجموعات كبيرة في الشارع الرئيسي بالمدينة عشية مباراة منتخبهم الوطني أمام إسبانيا التي تنطلق غدا.



وقالت إحدى المشجعات الإيرانيات لمراسل الوكالة: "أنا أدعم روسيا. تعجبني كثيرًا بلدكم"، ثم بدأت المشجعة الإيرانية وباقي المجموعة الإيرانية بالهتاف "روسيا.. روسيا".



وكان المنتخب الوطني تلقى اليوم هزيمة أمام نظيره الروسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي استضافها ملعب سان بطرسبورج في روسيا.