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أخبار العالم

وكالة: إيران تنتقص مقترحات أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:38 ص
صدى البلد
رويترز
نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قوله أمس الثلاثاء إن المقترحات الأوروبية الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة لا ترضي طهران مشيرة إلى أنه حذر من أن كل الأطراف ستخسر إذا أقدم الغرب على تهميش دور بلاده.

وقالت الوكالة إن صالحي عبر عن عدم رضا إيران تجاه المقترحات الأوروبية خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ونقلت الوكالة عن صالحي قوله "إذا استمر ذلك فسوف تخسر كل الأطراف" وذلك في إشارة إلى دور إيران الإقليمي المهم.

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