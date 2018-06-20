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اقتصاد

بيانات: المستثمرون يسحبون 5.5 مليار دولار من الأسواق الناشئة في أسبوع

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:52 ص
صدى البلد
رويترز
أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أمس الثلاثاء أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 5.5 مليار دولار من اقتصادات الأسواق الناشئة منذ أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي حجم التدفقات النازحة من أسهم الأسواق الناشئة نحو 4.2 مليار جولار منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بينما جرى سحب نحو 1.3 مليار دولار من السندات.

وقال المعهد إن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما صينية بأكثر من 320 مليون دولار اليوم الثلاثاء، في أول بيع صافي من قبل الأجانب منذ الرابع من مايو أيار.

وعلق المعهد على ذلك في بيان قائلا إن الصين ظلت تتمتع بالمرونة في مواجهة نزوح كبير في التدفقات من الأسواق الناشئة لكن "المخاوف بشأن أثر الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية على واردات الصين قاد إلى تراجع كبير في التدفقات المتجهة إلى الصين".

واتهمت الصين الولايات المتحدة بممارسة "ضغوط كبيرة والابتزاز" وتعهدت بالرد بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية نسبتها عشرة بالمئة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إضافة إلى الرسوم الجمركية التى جرى الإعلان في السابق عن فرضها على سلع بقيمة 50 مليار دولار.

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