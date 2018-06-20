بيانات: المستثمرون يسحبون 5.5 مليار دولار من الأسواق الناشئة في أسبوع

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أمس الثلاثاء أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 5.5 مليار دولار من اقتصادات الأسواق الناشئة منذ أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.





وبلغ إجمالي حجم التدفقات النازحة من أسهم الأسواق الناشئة نحو 4.2 مليار جولار منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بينما جرى سحب نحو 1.3 مليار دولار من السندات.





وقال المعهد إن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما صينية بأكثر من 320 مليون دولار اليوم الثلاثاء، في أول بيع صافي من قبل الأجانب منذ الرابع من مايو أيار.





وعلق المعهد على ذلك في بيان قائلا إن الصين ظلت تتمتع بالمرونة في مواجهة نزوح كبير في التدفقات من الأسواق الناشئة لكن "المخاوف بشأن أثر الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية على واردات الصين قاد إلى تراجع كبير في التدفقات المتجهة إلى الصين".



