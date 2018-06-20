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أخبار البلد

حدث في مثل هذا اليوم 20 يونيو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
كريم عاطف
حدث فى مثل هذا اليوم 20 يونيو 

451 - وقوع «معركة السهول القطالونية» بين القوات الرومانية بقيادة فلافيوس أيتيوس والهون بقيادة أتيلا.
1214 - تأسيس جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة.
1544 - وصول حسن باشا بن خير الدين بربروس الى الجزائر واليا عليها.
1605 - اغتيال قيصر روسيا فيودور الثاني بعد ثلاثة أشهر فحسب قضاها في منصب القيصر.
1800 - السلطات الفرنسية تغلق الجامع الأزهر وذلك عقب اغتيال الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي، وظل المسجد مغلقًا حتى خروج الفرنسيين من مصر.
1837 - الملكة فيكتوريا تتولى حكم المملكة المتحدة.
1877 - ألكسندر غراهام بيل ينجز أول شبكة هاتفية في العالم في مدينة هاميلتون بكندا.
1930 - وزير خارجية العراق نوري السعيد يوقع مع المندوب السياسي البريطاني معاهدة تحالف مدتها 25 سنة.
1944 - انتهاء معركة بحر الفلبين بنصر ساحق للبحرية الأمريكية وذلك في الحرب العالمية الثانية.
1960 - الإعلان عن استقلال مالي والسنغال.
1963 - ربط الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بخط هاتف ساخن خلال الحرب الباردة.
1991 - اختيار برلين عاصمة لألمانيا الموحدة وذلك بعد تصويت برلماني كانت نتيجته موافقة 336 مقابل 321 صوت معارض.
1994 - وقوع عملية تفجير في ضريح الإمام علي الرضا بمدينة مشهد الإيرانية ما أسفرت عن مقتل 25 زائرًا وجرح المئات.
2001 - انتخاب برفيز مشرف رئيسًا لباكستان.
2003 - تأسيس مؤسسة ويكيميديا.
2009 - انتحاري يفجر نفسه عند قبر الخميني مسفرًا عن مقتله وجرح زائرَين، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية.
2010 -إيران تنفذ حكم الإعدام بزعيم حركة جند الله عبد الملك ريغي وذلك لدورة في العديد من العمليات المسلحة في محافظة سيستان وبلوتشستان.
إجراء الانتخابات الرئاسية في بولندا لانتخاب خلف للرئيس ليخ كاتشينسكي الذي توفي إثر تحطم طائرته في 10 أبريل، وقد فشل أي من المرشحين في الحصول على نسبة من الأصوات تتجاوز 50%، حيث حصل رئيس الدولة بالوكالة برونيسواف كوموروفسكي على ما نسبته 41.22% من الأصوات، مقابل 36.74% من الأصوات لياروسلاف كاتشينسكي الأخ التوأم للرئيس الأسبق، وقد تقرر إجراء جولة إعادة في 4 يوليو.
2012 - المحكمة الدستورية في الكويت تبطل انتخابات مجلس الأمة، وتلغي قرار حل مجلس 2009 الذي حل في ديسمبر الماضي وتعيد له سلطاته.
2015 - ويكيليكس تنشر 60 ألف برقية من البرقيات الدبلوماسية السعودية.
2016 - الحكومة البحرينية تسقط الجنسية عن المرجع الشيعي الأعلی للبلاد عيسى أحمد قاسم.

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