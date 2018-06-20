حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو

قال حسام حسن، لاعب منتخب مصر السابق، إن "هيكتور كوبر، المدير الفني هو المسئول الأول على نتائج المنتخب الوطني في كأس العالم"، مشيرا إلى أنه "إذا كان يمتلك القرار لقرر تغيير المدير الفني".





وأضاف حسن، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أنه "ليس لديه أي شروط للموافقة على تدريب المنتخب الوطني"، مشيرا إلى أن "المدرب الوطني إذا وجد المساندة لقدم الكثير والكثير".



