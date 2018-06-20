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أخبار العالم

كندا: 6.8 مليون دولار لتمويل مشروعين للحوكمة المحلية ومشاركة المرأة بتونس

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت الحكومة الكندية عزمها مواصلة دعم ومساندة تونس وجهودها الهادفة إلى التخلص من التحديات الماثلة أمامها خاصة في المجال الاقتصادي . 

جاء ذلك على هامش الزيارة الرّسمية التي بدأها أمس وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إلى العاصمة الكنديّة أوتاوا.
وأضاف بيان لوزارة الخارجية التونسية ،أن الحكومة الكندية رصدت مبلغ بقيمة 6,8 مليون دولار لتمويل مشروعين في مجال الحوكمة المحلية ومشاركة المرأة في العمل الاهلي، وكذلك في مجال الأمن ومراقبة الحدود التونسية.

وأوضح البيان أن وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أجرى، سلسلة لقاءات وجلسات عمل مع عدد من كبار المسؤولين السياسيين والبرلمانيين الكنديين تطرقت إلى سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار مجموعة السّبع "G7" التي تترأسها كندا حاليا، وإرساء شراكة حقيقية تعود بالفائدة على الطرفين ومتابعة تنفيذ تعهدات كندا في إطار المؤتمر الدولي للاستثمار "تونس 2020." 

كما استعرض الوزير خلال اللقاءات التي جمعته بكل من وزيرتي الشؤون الخارجية كريستيافريلاند، والتنمية الدولية والفرنكوفونية ماري كلود بيبو بالإضافة إلى كل من رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وأعضاء الجمعية البرلمانية كندا- إفريقيا بالبرلمان الكندي التحديات التي تواجهها تونس خلال المرحلة الراهنة، وما حققته من مكاسب في مجال الانتقال الديمقراطي، لافتا إلى حاجة البلاد إلى دعم شركائها وأصدقائها ومنهم كندا لإنجاح الانتقال الاقتصادي والتنموي .

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