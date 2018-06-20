مبادرة للقضاء على أزمة التسرب من التعليم .. فيديو

أكدت شيماء طنطاوى، مؤسسة مبادرة " من أحياها "، أن "التسرب من التعليم من أهم العوائق التى تقف حائلًا فى وجه المجتمع المصرى"، لافتة ان "المبادرة تهدف إلى تعليم أكبر عدد من الأطفال المتسربين من المدارس فى كافة نجوع و قرى مصر".





وأوضحت "طنطاوى" خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون إى" أن "المبادرة تحولت إلى جمعية متخصصة فى تطوير نظم التعليم"، وتابعت: " قمنا بإنشاء مدرستين و كانت الأولى فى منطقة العياط و الأخرى فى احدى القرى المجاورة وعدد الطلاب الأن وصل الى 200 طالب".



