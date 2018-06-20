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أخبار العالم

اتهام عناصر بالحرس الثوري الإيراني باغتصاب 41 فتاة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:48 ص
وقفة لفتيات يطالبن
وقفة لفتيات يطالبن بملاحقة الجرمين وعدم سكوت الأهالي
حسام رضوان
أفادت مصادر اخبارية بأن عددا من مرتكبي حوادث الاغتصاب في مدينة "إيرانشهر" الإيرانية، كانوا من عناصر "البساسيج" التابعة للحرس الثوري، وأنهم اختطفوا الفتيات وهم يرتدون الزي العسكري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كيهان" الإيرانية، وصل عدد الفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب مؤخرا في إيرانشهر 41 فتاة، وفقا لخطيب جمعة السنة بالمدينة، الذي ضغط على السلطات للتحقيق في القضية التي وصلت إجراءاتها إلى الطب الشرعي، كما شدد على ضرورة حماية الفتيات من التعرض للقتل من قبل المتشددين من أسرهن.

وقال مسئولو الطب الشرعي إن واحدة من بين فتيات إيرانشهر اللاتي تعرضن للاغتصاب عمرها 24 عاما قد تم إجراء الكشف عليها أمس الإثنين.

وأوضح رضا عبدي مسئول الطب الشرعي بالمدينة أن الفتاة تعرضت للضرب والخطف والاغتصاب، وأن علامات الاعتداء واضحة للغاية.

وأضاف أن "عدد الفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب كان 4، لكنه لا يستطيع تحديد العدد الحقيقي للضحايا".

ونقل موقع "شبكه جهاني كلمه" عن بعض المصادر قولهم إن "41 فتاة قد تعرضوا للاغتصاب في إيرانشهر من قبل عناصر من الحرس الثوري والباسيج".

تذكرنا تلك الواقعة بقضية الشابة الإيرانية ريحانة جباري، والتي أدينت عام 2007 بقتل ضابط سابق بالمخابرات الإيرانية حين كانت في الـ19، والتي قالت إنها قتلته دفاعا عن نفسها بعد أن حاول اغتصابها، لكن المحكمة لم تأخذ باتهامها ونفذ حكم الإعدام في أكتوبر 2014، وسط إدانات حقوقية دولية تشكك بعدالة المحاكمة.

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