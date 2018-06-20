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كأس العالم

موجوروزا وكفيتوفا تفوزان في برمنجهام في بداية مشوارهما في موسم الملاعب العشبية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أ ش أ
استهلت جاربين موجوروزا وبترا كفيتوفا مشوارهما على الملاعب العشبية هذا الموسم بتحقيقهما لانتصار سهل أمس الثلاثاء في الدور الأول لبطولة برمنجهام للتنس.

وتأهلت الإسبانية موجوروزا حاملة لقب ويمبلدون للدور الثاني بعد أن سحقت منافستها الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا 6-1 و6-2 في 59 دقيقة فقط لتواجه التشيكية باربورا ستريتسوفا.

وقدمت التشيكية كفيتوفا حاملة اللقب أداء قويا واقتنصت 26 ضربة ناجحة منها خمس ضربات إرسال ساحقة لتفوز على اللاعبة البريطانية الأولى جوهانا كونتا 6-3 و6-4 وتعزز رصيدها من الفوز في المواجهات المباشرة بين اللاعبتين إلى ثلاثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

وقال كفيتوفا (28 عاما) "يمكن توقع خوض بعض المواجهات الصعبة في الدور الأول وهو ما أعتبره أمرا جيدا لأن علينا تقديم أداء رائع منذ البداية".

وستواجه كفيتوفا، الفائزة بلقب ويمبلدون مرتين، الاسترالية داريا جافريلوفا المصنفة 14 عالميا في الدور الثاني.

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