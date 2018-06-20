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أخبار العالم

السلطات الأمريكية ترتكب فعلاً غير إنساني تجاه المهاجرين.. صور

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:15 ص
مهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين (أرشيفية)
محمد عثمان
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" في نسختها الروسية، أمس الثلاثاء، عن فضيحة إنسانية بسبب المعايير الجديدة للهجرة إلى الولايات المتحدة.

وقالت الإذاعة إن السلطات الأمريكية اعتقلت منتهكي نظام الهجرة في الولايات المتحدة وقامت بوضع أطفالهم في أقفاص حديدية بعيدًا عن عائلاتهم.

وأوضحت الإذاعة أن حوالي 2000 طفل من المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة تم حبسهم في عزلة بعيدًا عن عائلاتهم، الذين انتهكوا قوانين الهجرة.

وأشارت "بي.بي.سي" إلى أن السلطات ترسل الأطفال إلى مراكز معزولة وهي عبارة عن مستودعات او محلات مغلقة، فيما أكد صحفيون أمريكيون أن الأطفال يتم حبسهم داخل أقفاص حديدية.

ولقى تصرف السلطات الأمريكية تجاه الأطفال وذويهم انتقادات حادة من سياسيين ونشطاء أمريكيين، كان أبرزهم لورا بوش، ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، التي وصفت الإجراءات بـ "غير الأخلاقية".

ولم تسلم السلطات الأمريكية من انتقادات السياسيين والنشطاء فقط، حيث عبرت زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، عن استيائها عند رؤيتها للأطفال وهم يأخذوهم بعيدًا عن أقاربهم.

ودعا المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، السلطات الأمريكية وقف ممارسة فصل العائلات.
احتجاز السلطات الأمريكية للمهاجرين غير الشرعيين احتجاز السلطات الأمريكية للمهاجرين غير الشرعيين
احتجاز السلطات الأمريكية للمهاجرين غير الشرعيين احتجاز السلطات الأمريكية للمهاجرين غير الشرعيين

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