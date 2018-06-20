السعدني عن مباراة مصر وروسيا: بعد 28 سنة ضربة جزاء

علق الفنان أحمد السعدني على خسارة منتخب مصر أمام روسيا في مباراة أمس ضمن المجموعة الأولى من مونديال 2018.
وغرد السعدني عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :" المشكلة اني مش لاقي نص مليان للكباية ابص منه يعني بعد 28 سنة ضربة جزاء برضه كان نفسي اشوف جول ملعوب ع الأقل يالا الحمد لله".
وتغلب منتخب روسيا على نظيره منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال، ليكون الدب الروسي أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بكأس العالم، على حساب المنتخب المصري.