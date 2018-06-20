السعدني عن مباراة مصر وروسيا: بعد 28 سنة ضربة جزاء

علق الفنان أحمد السعدني على خسارة منتخب مصر أمام روسيا في مباراة أمس ضمن المجموعة الأولى من مونديال 2018.





وغرد السعدني عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :" ‏المشكلة اني مش لاقي نص مليان للكباية ابص منه يعني بعد 28 سنة ضربة جزاء برضه كان نفسي اشوف جول ملعوب ع الأقل يالا الحمد لله".



