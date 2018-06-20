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كأس العالم

بالأرقام.. إحصائيات الدور الأول من بطولة كأس العالم بروسيا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:31 ص
صدى البلد
انتهت مباريات الدور الأول المنطلق يوم 14 يونيو بنهاية مباراة السنغال وبولندا في ختام المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لكأس العالم روسيا 2018.

سجلت الفرق في الدور الأول لمرحلة المجموعات 38 هدفًا وذلك يعادل 2.83 هدف لكل مباراة، أحرز 4 لاعبين حتى الآن كل منهم هدفان (ثنائيات) خلال الدور الأول من دور المجموعات وهم: «دييجو كوستا – دينيس شيرشيف – هاري كين – روميلو لوكاكو».

وتم تسجيل هاتريك واحد عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو هداف المونديال حتى الآن، ويذكر أن الهاتريك تم تسجيله في منتخب إسبانيا.

واحتسب حكام المباريات 9 ركلات جزاء تم تسجيل 7 منها وإهدار 2 للاعبين «ليونيل ميسي – كريستيان كويفا»، وسجل أربعة لاعبين 4 أهداف في فريقهم عن طريق الخطأ في مونديال روسيا 2018.

تم تسجيل أسرع هدف في المونديال بعد 4 دقائق فقط للنجم كريستيانو رونالدو أمام إسبانيا، سجل أكبر نتيجة فوز لصالح الفريق الروسي على المنتخب السعودي في مباراة الافتتاح.

وأكثر صانع للأهداف كان أليكسندر جولوفين لاعب منتخب روسيا حيث صنع هدفين أمام منتخب السعودية، ويعد لاعب استراليا «مايل جيدناك» -34 سنة- أكبر لاعب سجل في الدور الأول أمام المنتخب الفرنسي.

وعن أصغر لاعب كان «ألكسندر جولوفين»22 سنة ويعد أصغر لاعب سجل في الدور الأول 22 سنة أمام المنتخب السعودي.

جدير بالذكر ان عدد المباريات التي انتهت بالفوز 13 مباراة ومثلهم خسارة وثلاث مباريات فقط انتهت بالتعادل.

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