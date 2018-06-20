التحالف العربي: أكثر من 250 قتيلا في صفوف الحوثيين خلال تحرير مطار الحديدة

أعلن العميد الركن عبد السلام الشحي قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي، سقوط أكثر من 250 قتيلًا في صفوف الحوثيين، و87 أسيرًا في الحديدة خلال تحرير مطار المدينة، مؤكدًا أن المطار حرر بالكامل وتحت سيطرة القوات اليمنية.

وقال الشحي - في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" بالعربية، اللي لة - إن تحرير مطار الحديدة تم بمشاركة "ألوية العمالقة" وإسناد من التحالف العربي، وتمت السيطرة التامة وتطهير المطار بشكل كامل.





ولفت إلى أن مليشيات الحوثي تستخدم المدنيين دروعًا بشرية، وأن دبابة حوثية تمركزت وقصفت المطار من منزل مدني، مشيرًا إلى أن قوات التحالف العربي تستهدف الأهداف العسكرية فقط وتتجنب الأهداف المدنية.