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أخبار العالم

التحالف العربي: أكثر من 250 قتيلا في صفوف الحوثيين خلال تحرير مطار الحديدة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:36 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن العميد الركن عبد السلام الشحي قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي، سقوط أكثر من 250 قتيلًا في صفوف الحوثيين، و87 أسيرًا في الحديدة خلال تحرير مطار المدينة، مؤكدًا أن المطار حرر بالكامل وتحت سيطرة القوات اليمنية.
وقال الشحي - في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" بالعربية، الليلة - إن تحرير مطار الحديدة تم بمشاركة "ألوية العمالقة" وإسناد من التحالف العربي، وتمت السيطرة التامة وتطهير المطار بشكل كامل.

ولفت إلى أن مليشيات الحوثي تستخدم المدنيين دروعًا بشرية، وأن دبابة حوثية تمركزت وقصفت المطار من منزل مدني، مشيرًا إلى أن قوات التحالف العربي تستهدف الأهداف العسكرية فقط وتتجنب الأهداف المدنية.

وكان قائد اللواء الأول بقوات العمالقة اليمنية العميد رائد الحبهي، قد أكد أن القوات بدأت تطهير مطار الحديدة من الألغام بعدما نجحت في السيطرة عليه.

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